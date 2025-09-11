Habertürk
        MAÇ PROGRAMI 11 EYLÜL 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Bugünkü maçlar 11 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 11 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Şampiyonlar Ligi Kadınlar 3. Eleme Turu ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 1. Eleme Turu maçları oynanacak. Öte yandan İsveç Kupası, Rusya Kupası, Danimarka 1. Lig, Cezayir 1. Lig, Körfez Ligi, Tunus 1. Lig, Kraliçe Kupası'nda kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Giriş: 11.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:57
        11 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün Şampiyonlar Ligi Kadınlar 3. Eleme Turu’nda 9 maç; UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 1. Eleme Turu’nda ise 3 maç oynanacak. Ayrıca İsveç Kupası, Rusya Kupası, Danimarka 1. Lig, Cezayir 1. Lig, Körfez Ligi, Tunus 1. Lig, Kraliçe Kupası’nda önemli mücadeleler yapılacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Eylül 2025 bugünkü maç takvimi...

        11 EYLÜL MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Şampiyonlar Ligi Kadınlar - 3. Eleme Turu

        19:00 Katovice (K) - Twente (K)

        20:00 Brann (K) - Man. United (K)

        20:00 Frankfurt (K) - Real Madrid (K)

        20:00 Hacken (K) - At. Madrid (K)

        20:00 Paris FC (K) - Wien (K)

        20:00 Valerenga (K) - Ferencvaros (K)

        20:30 St. Pölten (K) - F. Hjorring (K)

        20:30 Vorskla (K) - OH Leuven (K)

        21:30 Roma (K) - Sporting CP (K)

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu

        19:00 Aris (K) - Anderlecht (K)

        19:00 Vllaznia (K) - Kolos Kovalivka (K)

        20:30 Ajax (K) - Sturm Graz (K)

        İsveç Kupası - 2. Tur

        18:15 Nässjö - Hacken

        Rusya Kupası - 3. Tur

        12:00 Irkutsk - KDV

        17:00 Amkal - Salyut

        19:30 Saturn - Broke Boys

        Danimarka 1. Lig

        20:00 Hobro - Lyngby

        Cezayir 1. Lig

        19:45 ES Setif - CS Constantine

        21:00 Mostaganem - Rouisset

        Körfez Ligi

        16:40 Al Ittihad K. - Al Wahda

        19:15 Al Ahli - Baniyas

        19:15 Khor Fakkan - Sharjah

        Tunus 1. Lig

        18:00 Kairouan - Marsa

        18:00 Metlaoui - Omrane

        18:00 Soliman - Olympique Beja

        Kraliçe Kupası - 1. Tur

        18:00 Marítima (K) - Guiniguada (K)

