Bugünkü maçlar 11 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 11 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Şampiyonlar Ligi Kadınlar 3. Eleme Turu ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 1. Eleme Turu maçları oynanacak. Öte yandan İsveç Kupası, Rusya Kupası, Danimarka 1. Lig, Cezayir 1. Lig, Körfez Ligi, Tunus 1. Lig, Kraliçe Kupası'nda kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
11 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün Şampiyonlar Ligi Kadınlar 3. Eleme Turu’nda 9 maç; UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 1. Eleme Turu’nda ise 3 maç oynanacak. Ayrıca İsveç Kupası, Rusya Kupası, Danimarka 1. Lig, Cezayir 1. Lig, Körfez Ligi, Tunus 1. Lig, Kraliçe Kupası’nda önemli mücadeleler yapılacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Eylül 2025 bugünkü maç takvimi...
11 EYLÜL MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Şampiyonlar Ligi Kadınlar - 3. Eleme Turu
19:00 Katovice (K) - Twente (K)
20:00 Brann (K) - Man. United (K)
20:00 Frankfurt (K) - Real Madrid (K)
20:00 Hacken (K) - At. Madrid (K)
20:00 Paris FC (K) - Wien (K)
20:00 Valerenga (K) - Ferencvaros (K)
20:30 St. Pölten (K) - F. Hjorring (K)
20:30 Vorskla (K) - OH Leuven (K)
21:30 Roma (K) - Sporting CP (K)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu
19:00 Aris (K) - Anderlecht (K)
19:00 Vllaznia (K) - Kolos Kovalivka (K)
20:30 Ajax (K) - Sturm Graz (K)
İsveç Kupası - 2. Tur
18:15 Nässjö - Hacken
Rusya Kupası - 3. Tur
12:00 Irkutsk - KDV
17:00 Amkal - Salyut
19:30 Saturn - Broke Boys
Danimarka 1. Lig
20:00 Hobro - Lyngby
Cezayir 1. Lig
19:45 ES Setif - CS Constantine
21:00 Mostaganem - Rouisset