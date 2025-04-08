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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 8 NİSAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 8 Nisan 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        8 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden kritik maçlar bekliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Devler Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Nisan 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 08:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 08:12
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        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 8 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç takvimine göre Devler Ligi çeyrek final ilk maçları kapsamında toplam 2 maç oynanacak. Arsenal Real Madrid maçı ve Bayern Münih Inter maçı yanı sıra bugün oynanacak diğer maçların saati ve canlı yayın kanalları haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 8 Nisan Salı ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

        Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belirlenecek.

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        7 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        TRENDYOL 1. LİG

        14:00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor beIN SPORTS 2, TRT Spor

        17:00 Iğdır FK - İstanbulspor beIN SPORTS 2, TRT Spor

        4

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - ÇEYREK FİNAL

        22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) Tabii Spor

        22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya) TRT Spor

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        İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

        21:45 | Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday

        21:45 | Bristol City - West Bromwich

        21:45 | Derby County - Burnley

        21:45 | Norwich City - Sunderland

        6

        21:45 | Preston North End - Cardiff City

        21:45 | Sheffield United - Millwall

        21:45 | Stoke City - Luton Town

        21:45 | Watford - Hull City

        22:00 | Middlesbrough - Leeds United

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