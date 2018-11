Maç sona erdi: Norrby IF: 2 - Falkenbergs FF:2

Norrby IF ile Falkenbergs FF İsveç Superettan mücadelesinde karşılaştı.Mücadelenin 12. dakikasında Norrby IF Abbas Mohamad ile skoru 1-0 yaptı. Maçın ilk devresi 1-0 bitti. Falkenbergs FF oyuncusu Chisom Egbuchunam ile Norrby IF oyuncuları Kardo Aso, Lasse Nilsson sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 46. dakikada Erik Parsson, Falkenbergs FF adına ilk golü attı.49. dakikada Falkenbergs FF, Chisom Egbuchunam ile gol buldu ve skoru 1-2 olarak değiştirdi.65. dakikada Norrby IF oyuncusu Jasin Khayat maçı 2-2 yapan golü attı.Karşılaşma 2-2 sona erdi, iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.İddaa'da 210 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 3.05 oran kazanmış oldu.Norrby IF son 5 maçta 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 3 beraberlik. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ