Macar Devlet Tiyatrosu 'Bánk Bán'la İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Dünya tiyatrosunun klasik eserlerini seyircisiyle buluşturmak için yaptığı uluslararası işbirliklerine devam ederek Macar Devlet Tiyatrosu’nun önemli oyunlarından “Bánk Bán”ı İstanbul seyircisiyle buluşturuyor.

József Katona’nın yazdığı, Attila Vidnyánszky’nin yönettiği oyun, Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü olması dolayısıyla, 17 Aralık Salı günü 19.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde olacak.

Oyunun yönetmeni Attila Vidnyánszky, “Bánk Bán”ı şöyle anlatıyor: “József Katona’nın eseri Bánk Bán, Macar ulusal drama literatürünün en önemli eserlerinden birisidir. Bir eserin klasik olabilmesinde ve zamana direnmesinde, içeriğinin daima canlı ve her dönemde geçerli olan mesajlar içermesi, sahneye uyarlayan sanatçıların bunun sayesinde kendi gündemindeki önemli sorunları ve konuları, bunun aracılığıyla işleyebilmesi büyük rol oynar. Bánk Bán tam da böyle bir eserdir. Neticede József Katona, bu tarihi hikâyede tıpkı böylesi, genel insani konulara değinir. Katona seyircilere, eylemleriyle tarihe yön veren insanların, değişim isteyen fakat tarihin ve talihin, kendi gerçeğini savunan bireyi ezip yok edebileceğini ya da diğer taraftan, göklere kadar çıkartabileceğini gösteriyor.

Bánk Bán’da günümüze dek merak edilen konuların birçoğu bulunabilir: Macarların Doğu ve Batı arasındaki çelişkisi, hep tekrarlanan tarihi çatışmaları, dünyada anlaşılmadıkları duygusu ve dünya ile olan uzlaşmazlıkları gibi. Ama Katona tüm bunları didaktik bir şekilde sunmaktan kaçınır. Hikâyedeki aşk, baştan çıkarma, evlilik, kıskançlık, vatanperverlik, iktidar/güç, siyaset ve daha pek çok konuyu içeren Bank Bán’ın merkezinde, hayatın dramı ve bunun katarsisini görebiliriz. Katona’nın eseri, seyircinin Macarlara has dünya anlayışını ve ebedi insani konuları kendi bakış açısından bakmasına imkân tanıyor.”