Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 500'ün üzerinde sığınmacı engellendi

Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 527 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 500'ün üzerinde sığınmacı engellendi
AA

Ulusal Polis Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 3 günde yasa dışı yollardan girmeye çalışan 527 sığınmacı, sınırlardan geri çevrildi.

Açıklamada, 4-10 Ocak tarihlerinde 1040 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

MACARİSTAN'IN SIĞINMACILARA KARŞI ALDIKLARI ÖNLEMLER

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
DÜNYABioNTech'in 2021 hedefi 2 milyar doz aşı!
Estonya'da "Rusya'yla birleşme referandumu" önerisi kriz çıkardı
DÜNYAEstonya'da "Rusya'yla birleşme referandumu" krizi
Melania Trump: Hayal kırıklığına uğradım ve ümitsizliğe kapıldım - Haberler
DÜNYAMelania Trump: Hayal kırıklığına uğradım ve ...
SON DAKİKA: AB, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor - Haberler
DÜNYAAB'den Türkiye ile diyalog açıklaması!
Joe Biden'dan CIA Başkanlığı için adayı belli oldu!
DÜNYAJoe Biden'dan CIA Başkanlığı için adayı belli oldu!
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, CIA Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdi - Haberler
DÜNYABiden'ın CIA Başkanlığına adayı belli oldu
Moskova'da kritik Karabağ zirvesi başladı! - Haberler
DÜNYAMoskova'da kritik Karabağ zirvesi başladı!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti!
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti!
Rus Özel Kuvvetleri'nden İdlib'e sızma girişimi!
DÜNYARus Özel Kuvvetleri'nden İdlib'e sızma girişimi!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni bir bir unvan daha!
DÜNYAKuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni bir bir unvan ...