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        Haberler Dünya Macaristan'da 2 çocuklu annelere vergi muafiyeti | Dış Haberler

        Macaristan'da 2 çocuklu annelere gelir vergisi muafiyeti

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 ve 3 çocuk sahibi anneler için ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:52
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        Macaristan'da 2 çocuklu annelere vergi muafiyeti
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        Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde hükümetin bu yıl ekonomik alanda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        2025 yılını atılım yılı olarak nitelendiren Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz." dedi.

        Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.

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