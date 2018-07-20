Machida Zelvia - Zweigen Kanazawa maçı istatistikleri

Machida Zelvia ve Zweigen Kanazawa, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. 40 puanlı Machida Zelvia 2. sırada bulunuyor, Zweigen Kanazawa 31 puana sahip ve 13. sırada. Machida Zelvia, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Zweigen Kanazawa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 197 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Machida Zelvia kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Zweigen Kanazawa sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Machida Zelvia son haftadaki Shonan Bellmare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Zweigen Kanazawa ise Mito Hollyhock karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Machida Zelvia, 15 gol attı ve 12 gol yedi.

Zweigen Kanazawa, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zweigen Kanazawa 22 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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