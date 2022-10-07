Ukrayna için özel fon oluşturulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Macron, Ukrayna için özel fon oluşturulacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın savaş çabalarını desteklemek için özel fon oluşturulması kararının alındığını duyurdu.

Macron, Ukrayna için özel fon oluşturulacağını duyurdu
Ukrayna için özel fon oluşturulacak
0:00 / 0:00
AA

Çekya'nın başkenti Prag'daki gayriresmi AB Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında Macron, zirvede Ukrayna-Rusya savaşını ve enerji meselesini ele aldıklarını belirtti.

Macron, ülkesinin Ukrayna'ya askeri ekipman desteğini anımsatarak, Fransa'nın ek CAESAR obüsleri gönderilmesine ilişkin bazı Avrupalı ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"(Zirvede) ayrıca Ukrayna'nın savaş çabalarını ve Rus saldırılarına karşı direnişi desteklemek için gerektiğinde en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri doğrudan sanayicilerimizden satın almasını sağlayacak özel fon oluşturma kararı aldık." diyen Macron, bu fonu ilk etapta 100 milyon avroyla donatacaklarını belirtti.

Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gazına bağlılığının azaldığına dikkati çekerek, AB'nin kullandığı Rus gazının toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 30-35'ten bugün yüzde 7,5'e gerilediğini dile getirdi.

"Daha zor olacak, gelecek kış için hazırlanmalıyız." diyen Macron, Avrupa'da özellikle elektrik ara bağlantılarını geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Macron, birçok Fransız'ın araçlarının akaryakıt deposunu doldurabilme kapasitelerine ilişkin endişelerini bildiğini ve bununla ilgili hükümetin harekete geçtiğini belirterek, halktan panik yapmamalarını istedi.

Hakkında yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açılan Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'in görevde kalmasını savunan Macron, İtalya konusunda da yeni başbakan kim olursa olsun onunla çalışacağını sözlerine ekledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'daki seferberlik ilanı sonrası Rusların Gürcistan'a yönelmesi Tiflis'te protesto edildi
DÜNYA Gürcistan'da 'Rus' tepkisi: Sınırları kapatın
New York'ta kaçak göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
DÜNYA New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı
DÜNYA Olaf Scholz'dan Rusya'ya 'nükleer' uyarısı
Habertürk, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmanın detaylarına ulaştı
DÜNYA Habertürk, Libya ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarına ...
ABD yönetiminden, AB ile imzalanan veri güvenliği anlaşmasının uygulanması için kararname
DÜNYA ABD ve AB arasında 'veri güvenliği' anlaşması
Kuzey Kore lideri Kim, "ABD tehditlerine karşı duruşundan ötürü" Putin'i övdü
DÜNYA Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i övdü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Diyaloğa açığız
DÜNYA Miçotakis'ten Türkiye'ye: Diyaloğa açığız
Fransa’da Macron'un tasarruf planına tepki: Üçüncü dünya ülkesi olduk
DÜNYA Macron'a 'Üçüncü dünya ülkesi olduk' tepkisi
ABD ve Güney Kore deniz tatbikatı başlattı
DÜNYA ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat
Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye ve NATO mesajı - Son dakika haberleri
DÜNYA Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.