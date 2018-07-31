Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, 1 Mayıs gösterilerinden birkaç saat önce Benalla ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin çalışanı Vincent Crase'ın da bulunduğu sırada Paris'teki Jardin des Plantes bahçesinde 23 ve 24 yaşlarında iki kişinin şiddet gördüğü olaya ilişkin "bilinçli bir şeklide şiddetli uygulandığı" ve "bireysel özgürlüğe keyfi müdahale edildiği" gerekçesiyle soruşturma açtı.
Haberlerde, soruşturmanın Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde iki kişiyi darbettiği olayla bağlantılı olarak, Jardin des Plantes bahçesinde şiddet gören iki kişinin Paris Savcılığına başvurmasıyla başlatıldığı belirtildi.
Benalla, haftalık Journal du Dimanche gazetesine pazar günü verdiği mülakatta, konuya ilişkin olay yerinde söz konusu iki kişiye hiçbir şekilde müdahale etmediğini ve polislerin arkasında gözlemci olarak durduğunu savunmuştu.
Liberation gazetesi, cuma günü Jardin des Plantes bahçesinde söz konusu iki kişinin şiddet gördüğünü gösteren görüntüyü yayımlamıştı.
Macron'un eski yakın koruması Benalla hakkında da 1 Mayıs gösterileri sırasında iki kişiyi şiddetli şekilde darbettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Darp olayıyla bağlantılı olarak iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.
Elysee Sarayı, bu olayın üzerine Benalla'yı görevinden almıştı.
Macron da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi hata olarak tanımlamış ve bu olayın tüm sorumluluğunun ona ait olduğunu söylemişti.
Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.
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