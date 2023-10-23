Madonna ölüm tehdidi aldı

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ÖLÜM TEHDİDİ ALDI



Tırmanan gerilimden korktuğunu ve ürktüğünü de sözlerine ekleyen Madonna, bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını vurguladı.



Bu açıklamalarının ardından yanlı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıyı, "Suçlusun siyonist cadı" diyerek, tehdit etmeye başladı.

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"YIKILDI VE DEHŞETE DÜŞTÜ"



Madonna'nın 'DailyMail'e konuşan arkadaşları, şarkıcının çatışmalarla ilgili olarak yaptığı konuşmada 'taraf tutmamaya çalıştığı' için aldığı tepkiler karşısında 'yıkıldığını ve dehşete düştüğünü' söyledi.

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GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI



Üst düzey bir müzik endüstrisi yetkilisi de güvenlik endişesi nedeniyle Madonna'nın konserlerinde güvenliğin 'artırıldığını ve desteklendiğini' doğruladı.



Fotoğraflar: Reuters, AP

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