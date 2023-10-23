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        Haberler Dünyadan Madonna ölüm tehdidi aldı - Magazin haberleri

        Madonna ölüm tehdidi aldı

        Madonna, Londra'daki konserinde İsrail - Hamas arasında süren çatışmalara değindi. Açıklamalarının ardından yanlı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri almaya başlayan ünlü şarkıcı, turnesinde güvenlik önlemlerini artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:43
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        Yaklaşık dört ay önce yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Madonna, 15 Temmuz 2023'te başlayacak olan dünya turnesini ertelemişti.

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        SAHNEDE ÇATIŞMALARA DEĞİNDİ

        Ölümden dönen Madonna, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalmıştı. Tedavi sürecini atlatan 65 yaşındaki Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine İngiltere'nin Londra kentinde başlamıştı.

        Madonna, son konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara değindi.

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        "DÜNYADA NELER OLUYOR?"

        Madonna, sahnesinde, "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum. Dünyada neler oluyor?" dedi.

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        ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

        Tırmanan gerilimden korktuğunu ve ürktüğünü de sözlerine ekleyen Madonna, bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını vurguladı.

        Bu açıklamalarının ardından yanlı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıyı, "Suçlusun siyonist cadı" diyerek, tehdit etmeye başladı.

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        "YIKILDI VE DEHŞETE DÜŞTÜ"

        Madonna'nın 'DailyMail'e konuşan arkadaşları, şarkıcının çatışmalarla ilgili olarak yaptığı konuşmada 'taraf tutmamaya çalıştığı' için aldığı tepkiler karşısında 'yıkıldığını ve dehşete düştüğünü' söyledi.

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        GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI

        Üst düzey bir müzik endüstrisi yetkilisi de güvenlik endişesi nedeniyle Madonna'nın konserlerinde güvenliğin 'artırıldığını ve desteklendiğini' doğruladı.

        Fotoğraflar: Reuters, AP

        #Madonna
        #israil
        #Filistin
        #gazze
        #madonna tehdit
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