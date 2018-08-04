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Küçük çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti
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Maganda kurşunuyla ölen çocuğun babası konuştu: "Devlet artık buna bir çare bulsun"

Gaziantep'te evinin terasında televizyon izlerken maganda kurşunuyla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Mehmet Emin Keser'in babası HABERTÜRK'e konuştu. Acılı baba Beşir Keser, "Maganda terörüne oğlumu kurban verdim. Her düğünde, her yerde sıkıyorlar. Devlet artık buna bir çare bulsun" dedi.

04.08.2018 - 22:24 | Güncelleme:

21'E KADAR AMBARGOLU

Olay, Gaziantep Mevlana Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Dedesi Mehmet Keser ile yaşadıkları evin teras katında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser (12) bir anda yere yığıldı. Başı kanlar içinde kalan küçük çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun hastanede çekilen röntgeninde başına mermi çekirdeğinin isabet ettiği belirlendi. Bilinci kapalı olan çocuk, kapsamlı tedavisi için özel bir hastaneye sevk edildi. Hastane kapısında bekleyen Keser'in yakınları ise çocuklarının vurulduğu haberini alınca yıkıldı.

YAŞAMA TUTUNAMADI
Özel hastanede hemen ameliyata alınan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Emin Keser'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Mehmet Emin Keser'in 5 çocuklu ailenin tek oğlu olduğu öğrenildi.


MEHMET EMİN KESER

ACILI BABA: "DEVLET ARTIK BUNA ÇARE BULSUN"
Bir fabrikada işçi olarak çalışan acılı baba Beşir Keser cenaze töreninin ardından Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'e konuştu. "Terör magandası tarafından oğlum başından vuruldu" diyen baba Keser, "Devlet artık buna bir çare, buna bir çözüm bulsun. Bu maganda terörünün normal bir terörden farkı kaldı mı? Devlet nasıl teröre gerekeni yapıyorsa maganda terörüne de artık bir şeyler yapsın. Benim ciğerim yandı başkasının ciğeri yanmasın. Her düğünde, her yerde sıkıyorlar. Millet bir yerde duramıyor. Bu nasıl bir şey ya. Gereken neyse yapılsın artık. Mehmet Emin evin tek erkek çocuğuydu. En küçük kızım da doğuştan engelli. Konuşamıyor ve yürüyemiyor. Diğer bir kızımın da kolunda tümöor var. Tedavisi hala sürüyor" diye konuştu. 

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan başlatılan soruşturmada polis, olaydan bir gün sonra M.Y. adlı bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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