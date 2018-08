21'E KADAR AMBARGOLU

Olay, Gaziantep Mevlana Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Dedesi Mehmet Keser ile yaşadıkları evin teras katında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser (12) bir anda yere yığıldı. Başı kanlar içinde kalan küçük çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun hastanede çekilen röntgeninde başına mermi çekirdeğinin isabet ettiği belirlendi. Bilinci kapalı olan çocuk, kapsamlı tedavisi için özel bir hastaneye sevk edildi. Hastane kapısında bekleyen Keser'in yakınları ise çocuklarının vurulduğu haberini alınca yıkıldı.



YAŞAMA TUTUNAMADI

Özel hastanede hemen ameliyata alınan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Emin Keser'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Mehmet Emin Keser'in 5 çocuklu ailenin tek oğlu olduğu öğrenildi.





