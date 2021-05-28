Magandaya özel harekatlı operasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMagandaya özel harekatlı operasyon
ABONE OL

Rastgele ateş açan magandayı, özel harekat polisleri yakaladı

Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki otomobilden silahla havaya rastgele ateş eden İbrahim K. (26),polisi alarma geçirdi. Aracını terk edip bir evin bahçesine saklanan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı

Magandaya özel harekatlı operasyon
DHA

Kahramanmaraş'ta otomobilden rastgele ateş açan magandayı, özel harekat polisleri yakaladı.

Gece geç saatlerde Mağralı Mahallesi'nde İbrahim K. (26),otomobiliyle giderken pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ihbar edilen otomobili, Yörük Selim Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulundu. Araçta inceleme yapan polisler, çelik yeleklerini giyip mahalleyi ablukaya alırken, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Yapılan arama çalışmalar sonunda İbrahim K. bir evin bahçesinde yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K.'nin gözaltına alınırken gülmesi dikkat çekti. Şahsın, ateşlediği pompalı tüfek ise çevredeki başka bir evin bahçesinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Samsun'da PUBG operasyonu! İtemleri çalmışlar
GÜNDEMPUBG operasyonu! İtemleri çalmışlar
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMİzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! 'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!
GÜNDEM'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!
YENİDEN... Son dakika... Leyla Aydemir davası başladı! - VİDEO HABER
GÜNDEMLeyla'nın davası başladı!
Ankara Cuma namazı vakti 28 Mayıs 2021! Bugün Ankara cuma saati kaçta?
GÜNDEMAnkara cuma namazı saati kaçta?
28 Mayıs İstanbul Cuma saati! Diyanet namaz vakti: Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 2021
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saat kaçta?
İzmir Cuma namazı kaçta okunuyor? 28 Mayıs İzmir Cuma namaz vakti
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?
Bursa Cuma namazı saati 28 Mayıs 2021! Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
BÜYÜK ACI! Son dakika: Trafik kazası iki kardeşi hayattan kopardı! - VİDEO HABER
GÜNDEMİki kardeş birden! Kahreden haber!