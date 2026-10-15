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        Haberler Dünyadan 2026'nın en çok satan albümü Michael Jackson'ın

        2026'nın en çok satan albümü Michael Jackson'ın

        Michael Jackson, ölümünün üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen, yılın şimdiye kadar en çok albüm satan sanatçısı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Yılın en çok satanı Michael Jackson

        Michael Jackson, ölümünden 17 yıl sonra, 2026 yılının şu ana kadar en çok satan albümüne imza attı.

        Haziran 2009'da 50 yaşında hayatını kaybeden Jackson, 'The Essential Michael Jackson' albümüyle, Olivia Dean ve Harry Styles gibi günümüz sanatçılarının albümlerinin önüne geçti.

        Satışlardaki artış, nisan ayında vizyona giren ve başrolünde merhum şarkıcının yeğeni Jafaar Jackson'ın (30) başrolde yer aldığı 'Michael' adlı biyografik filmin yayınlanması sayesinde oldu.

        İngiltere'deki Resmi Müzik Listeleri Şirketi, ilk olarak 2005'te yayınlanan 38 parçalık en iyi şarkılar albümünün, indirmeler, dijital platformlardaki yayınlar ve fiziksel satışlar dahil olmak üzere 508 binden fazla satış rakamına ulaştığını açıkladı.

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        "Pop müziğin kralı"nın derleme albümü, ikinci sırada yer alan Olivia Dean'in 'The Art of Loving' albümünü ve üçüncü sırada yer alan Harry Styles'ın 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' albümünü geride bıraktı.

        'Michael' adlı biyografik film, yeni nesli Jackson'ın müziğiyle tanıştırdı. Altı ay önce gösterime giren film, dünya çapında 977 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti.

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        Sanatçının ikonik 1982 tarihli 'Thriller' albümü listelerde 16'ncı sıraya yükselirken, yedinci stüdyo albümü olan 1987 tarihli 'Bad' ise 20'nci sırada yer alıyor.

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        #Michael Jackson
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        #müzik
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