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        Haberler Magazin Alişan'ın evini su bastı

        Alişan'ın evini su bastı

        İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, ünlü şarkıcı Alişan'ın evinde de su baskınına neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Evini su bastı

        İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Selden etkilenen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Alişan oldu. Evini su basan Alişan, yaşadığı zor anların ardından İstanbul İtfaiyesi'nin müdahalesiyle suyun tahliye edildiğini açıkladı.

        İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Alişan, "Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler" dedi.

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        #Sel
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