Alişan'ın evini su bastı

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Selden etkilenen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Alişan oldu. Evini su basan Alişan, yaşadığı zor anların ardından İstanbul İtfaiyesi'nin müdahalesiyle suyun tahliye edildiğini açıkladı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Alişan, "Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler" dedi.