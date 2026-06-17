Oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz şubat ayında yayımladığı ilk şarkısı 'CapitaliZoo' ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Saat'in 18 Haziran'da yayımlanacak ilk albümü 'Exuberance’ın lansmanında ilk kez dinleyiciyle buluştu.

Kenan Doğulu ve Beren Saat

Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Boran Kuzum, Esra Dermancıoğlu, Gülcan Arslan, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Burak Kut ve Ayfer Dönmez gibi ünlü isimlerin dinleyiciler arasında yer aldığı gecede, albümde yer alan şarkılar Türkiye’de ilk kez uzamsal ses deneyimiyle dinletildi.

Sinematik prodüksiyonu ve duygusal anlatımıyla dikkat çeken 'Exuberance', Beren Saat’i global pop sahnesinde yeni ve cesur bir ses olarak konumlandırıyor. Ortak yapımcılığını Kenan Doğulu’nun üstlendiği projenin miksleri Grammy ödüllü mühendis Brendan Morawski tarafından gerçekleştirilirken, bas gitarda Michael League yer alıyor. Canlı stüdyo kayıtlarıyla şekillenen çok katmanlı müzikal yapısı, Exuberance’ın güçlü ve özgün karakterini ortaya koyuyor.

Boran Kuzum ve Esra Dermancıoğlu

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Beyza Şekerci ve Engin Hepileri

Ayfer Dönmez ve Beren Saat

Burak Kut

Beren Saat

Gülcan Arslan