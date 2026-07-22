David ve Victoria Beckham'ın 15 yaşındaki kızı Harper güzellik markası kurdu

David ve Victoria Beckham'ın 15 yaşındaki kızı Harper, 'Harlo by Harper' adında bir güzellik markası kurdu. Küçük Beckham, kendi cilt bakım ürünleri şirketiyle gelecek yıl güzellik pazarına girmeye hazırlanıyor.

Küçük kızın, 1997-2012 yılları arasında doğanları temsil eden Z kuşağı ve 2010 sonrası doğanları temsil eden Alfa kuşağına yönelik ürünler satacağı öğrenildi.

Marka tescil başvurusunun onaylandığı öğrenilen Harper'ın marka lansmanı için henüz kesin bir tarih belirlenmemiş olsa da gelecek yıl satışa başlaması planlanıyor.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Victoria, bu girişimde Harper'a her adımda rehberlik etti ve destek verdi. Hem Victoria hem de David, Harper'la gurur duyuyor" dedi.

Harper'ın kendi güzellik ürünleri markasını kurma planı, halihazırda 100 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen bir moda ve güzellik işletmesi sahibi annesi Victoria'nın başarısından ilham aldı. Spice Girls üyesi bir şarkıcı olarak tanınan Victoria Beckham, şimdilerde tanınmış bir moda tasarımcısı olarak kariyerine devam ediyor. Victoria Beckham'ın ayrıca kendi adını taşıyan makyaj markası da bulunuyor.

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Victoria Beckham, bu yılın başlarında verdiği röportajda, Harper'ın sivilce sorunuyla mücadelesinin, genç kızı kendi güzellik markasını kurmaya teşvik ettiğini açıklamıştı.

"İki ya da üç yıl önce bana geldi ve cildiyle ilgili gerçekten çok zorlanıyordu" diyen Victoria Beckham, "Eskiden çok güzel bir cildi vardı, ancak tüm genç kızlar gibi o da güzellik markalarının cazibesine kapıldı ve cildine uygun olmayan birçok ürünü yüzüne sürdü. Sonuç olarak cildi gerçekten çok kötü durumda olduğu için bir dermatoloğa gitmek zorunda kaldı" diye konuşmuştu.

Kızı Harper'ın, "Bir marka yaratmak istiyorum, çünkü ne istediğimi biliyorum ve başkalarının benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum" dediğini aktaran Victoria Beckham, kızının çok hırslı olduğunu belirtti.

Beckham ailesi, uzun zamandır çocuklarının isim haklarını koruyor. Victoria Beckham, Harper henüz beş yaşındayken onun adını makyaj malzemeleri, oyuncaklar ve kıyafetler de dahil olmak üzere çeşitli markalı ürünlerde kullanılmak üzere tescil ettirmişti.