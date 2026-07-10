Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Emily Ratajkowski kitap çıkarıyor

        Emily Ratajkowski kitap çıkarıyor

        Emily Ratajkowski, boşanmasının ardından yaşadığı ilişkilerdeki cinsel hayatını da ayrıntılarıyla anlattığı deneme yazısıyla büyük ses getirmişti. Süper model, şimdi benzer denemelerini bir araya getirdiği bir kitap çıkarmak için milyon dolarlık anlaşma imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Müstehcen hikayelerini anlatacak

        Emily Ratajkowski, hayatına dair kişisel denemelerinden oluşan bir derleme kitabı yayımlamak üzere milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. 35 yaşındaki İngiliz asıllı Amerikalı model, kitap çıkaracağı haberini sosyal medyadan duyurdu.

        Ratajkowski'nin kitabı, yayıncı kuruluş tarafından, "Yazarın New York'ta yeni boşanmış bir anne olarak bir kadın için gerçekten iyi bir hayatın ne olduğunu keşfetme çabalarının öyküsü üzerinden modern kadın kimliğinin bir incelemesi" olarak nitelendirildi.

        Ratajkowski, 2018-2022 yılları arasında Sebastian Bear-McCloud ile evliydi. Ayrılıkları, ilk çocukları Sylvester'ı kucaklarına aldıktan bir yıl sonra gerçekleşti.

        REKLAM

        KİTABI BASMAK İÇİN YAYINCILAR YARIŞTI

        Geçtiğimiz ay Ratajkowski, boşanmasının ardından cinsel hayatıyla ilgili müstehcen detayları paylaştığı bir makaleyi dergide yayımlayarak büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi bu makalenin benzerlerini bir kitapta bir araya getirecek. Kitabın yayın ihalesi için 12 şirketin birbiriyle yarıştığı öğrenilirken, anlaşmanın parasal değeri tam olarak açıklanmadı.

        Ratajkowski'nin 'My Body' adlı ilk kitabı, 2021'de yayımlanmasının ardından New York Times'ın en çok satanlar listesine girmişti. Bu kitapta, modern feminizm ve kadın bedeni üzerine bir dizi deneme yer alıyordu.

        DİZİ KADROSUNDA

        Ratajkowski, yeni kitabının yayımlanmasının yanı sıra hem oyuncu hem de senarist olarak katkıda bulunacağı bir diziye de dahil oldu. Kadın kimliği ve modern annelik konularını ele alacak olan dizi, yazar Stephanie Danler ve baş yapımcı olarak Lena Dunham ile çalışma sonucunda yaratılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ERDOĞAN VE RUTTE LİDERLERİ KARŞILIYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılıyor

        #Emily Ratajkowski
        #Kitap
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı