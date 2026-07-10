Emily Ratajkowski kitap çıkarıyor

Emily Ratajkowski, hayatına dair kişisel denemelerinden oluşan bir derleme kitabı yayımlamak üzere milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. 35 yaşındaki İngiliz asıllı Amerikalı model, kitap çıkaracağı haberini sosyal medyadan duyurdu.

Ratajkowski'nin kitabı, yayıncı kuruluş tarafından, "Yazarın New York'ta yeni boşanmış bir anne olarak bir kadın için gerçekten iyi bir hayatın ne olduğunu keşfetme çabalarının öyküsü üzerinden modern kadın kimliğinin bir incelemesi" olarak nitelendirildi.

Ratajkowski, 2018-2022 yılları arasında Sebastian Bear-McCloud ile evliydi. Ayrılıkları, ilk çocukları Sylvester'ı kucaklarına aldıktan bir yıl sonra gerçekleşti.

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KİTABI BASMAK İÇİN YAYINCILAR YARIŞTI

Geçtiğimiz ay Ratajkowski, boşanmasının ardından cinsel hayatıyla ilgili müstehcen detayları paylaştığı bir makaleyi dergide yayımlayarak büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi bu makalenin benzerlerini bir kitapta bir araya getirecek. Kitabın yayın ihalesi için 12 şirketin birbiriyle yarıştığı öğrenilirken, anlaşmanın parasal değeri tam olarak açıklanmadı.

Ratajkowski'nin 'My Body' adlı ilk kitabı, 2021'de yayımlanmasının ardından New York Times'ın en çok satanlar listesine girmişti. Bu kitapta, modern feminizm ve kadın bedeni üzerine bir dizi deneme yer alıyordu.

DİZİ KADROSUNDA

Ratajkowski, yeni kitabının yayımlanmasının yanı sıra hem oyuncu hem de senarist olarak katkıda bulunacağı bir diziye de dahil oldu. Kadın kimliği ve modern annelik konularını ele alacak olan dizi, yazar Stephanie Danler ve baş yapımcı olarak Lena Dunham ile çalışma sonucunda yaratılacak.