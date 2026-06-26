Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay Bodrum'da
Emre Kınay'ın Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Duru Kınay, kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Güneşin ve denizin keyfini çıkaran 22 yaşındaki Kınay, Yalıkavak'taki bir plajdaydı. Yeşil bir bikini giymeyi tercih eden Duru Kınay, annesi Emin'e Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.
Kınay, gün içerisinde zaman zaman denize girip, yakın kız arkadaşlarıyla plajda vakit geçirdi.
Öte yandan 2003 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile hayatını birleştiren Emine Ün, 2004 yılında kızı Duru'yu kucağına aldı. Kınay ile Ün'ün evliliği ise 2009 yılında sona erdi.
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