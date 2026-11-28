Akın Akınözü'nün duygusal anları
Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü 2024 yılında kanserden kaybeden Akın Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği'nin söyleşisine katıldı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Akın Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen 'Neden Olmasın?' kitap söyleşisinde konuştu. 2024 yılında annesi Özlem Akınözü'nü kanser nedeniyle kaybeden oyuncu, söyleşide hem projeye dahil olma sürecini paylaştı hem de özel yaşamına dair soruları yanıtladı.
"BENDE ÇOK NET BİR KARŞILIĞI VARDI"
Söyleşi sırasında annesini kanser nedeniyle kaybettiğini hatırlatan Akınözü'nün gözleri doldu. Oyuncu, "Bu kitap bana ilk geldiğinde 'Neden olmasın?' sorusunun bende çok net bir karşılığı vardı; 'Neden annem iyileşmesin? Neden annem bu hastalığı yenmesin?' Bu sorularla birlikte o gün hem umut bulmak hem de umut vermek adına adım atmıştım bu projeye" dedi.
"ÇÜNKÜ ANNEMİ KAYBETTİM"
Annesini kaybettikten sonra bugünkü duygularını paylaşan Akınözü, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Bugün geldiğim nokta itibarıyla ben bu umudu vermek için en doğru kişi değilim. Çünkü annemi kaybettim. Onun için de bir kanserle mücadele edip, kanseri yenip ve hayata devam etmenin hikâyesini anlatacak en iyi kişi ben değilim ama kanserin elimizden alamadığı yaşama cesaretini anlatabilirim. Çünkü bu annemin bana öğrettiği bir şey ve bıraktığı en büyük miras. Ben burada kansere rağmen yaşamaya cesaret etmenin hikâyesini anlatmak için buradayım.