Aslıhan Gürbüz: Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü
3 yıl önce İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bahçesindeki zeytinleri kendi elleriyle topladı. Hasat anlarını paylaşan Gürbüz, gönderisine "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu düştü
Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:23 Güncelleme:
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Aslıhan Gürbüz, 2023 yılında İstanbul'dan ayrılarak Ege'de kendisine yeni bir yaşam kurmuştu.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşen ünlü oyuncu, o günden bu yana doğayla iç içe, sakin bir hayat sürüyor.
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Tarımla da ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, bu kez bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvadı.
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Zeytinleri toplamak için ağaca tırmanan Gürbüz, dallardaki mahsulü tek tek elleriyle topladı.
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Doğayla iç içe geçen hasat sürecinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Gürbüz, paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu ekleyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.