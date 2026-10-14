Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz: Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü

        Aslıhan Gürbüz: Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü

        3 yıl önce İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bahçesindeki zeytinleri kendi elleriyle topladı. Hasat anlarını paylaşan Gürbüz, gönderisine "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Aslıhan Gürbüz, 2023 yılında İstanbul'dan ayrılarak Ege'de kendisine yeni bir yaşam kurmuştu.

        2

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşen ünlü oyuncu, o günden bu yana doğayla iç içe, sakin bir hayat sürüyor.

        3

        Tarımla da ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, bu kez bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvadı.

        4

        Zeytinleri toplamak için ağaca tırmanan Gürbüz, dallardaki mahsulü tek tek elleriyle topladı.

        5

        Doğayla iç içe geçen hasat sürecinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

        6

        Gürbüz, paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu ekleyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

        7

        Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağış şiddetini artıracak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün, yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklarla ilgili bilgiler verdi. İstanbul'da yağmurun şiddetini artıracağına dikkat çekti.

        #aslıhan gürbüz
        #zeytin
        #ünlü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        İngiltere'de ilk 11'ler belli oldu!
        İngiltere'de ilk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Marco Asensio maç kadrosuna alınmadı!
        Marco Asensio maç kadrosuna alınmadı!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek