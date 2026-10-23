Ebru Şallı: Pars'ı benden aldığı için Allah'a şükrediyorum

Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk olan Şallı, üç yıldır yalnız yaşadığını söyledi. Yeniden evlenmeyi düşünmediğini belirten Şallı, "Evlilik inancımda sarsılma oldu. Benim de güzel ve uzun bir evliliğim oldu. Sonra ayrılma kararı aldık. Hâlâ çok iyi dostuz. Çocuklarımız var. Ama şu an ‘Evlenir misin?’ diye sorsan, bana uygun değil. Evlilik bundan sonra benim için olmaz, tercih etmem" dedi.

Ebru Şallı, Ozan Orhon ile 1997 yılında evlendi ve 1998’de boşandı. Şallı, iki oğlunun babası Harun Tan ile 2002’de nikah masasına oturdu ve 2013’te bu evliliği sonlandırdı. Şallı, 2019’da evlendiği Uğur Akkuş ile 2024’te boşandı.