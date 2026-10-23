Ebru Şallı: Pars'ı benden aldığı için Allah'a şükrediyorum
Model ve sunucu Ebru Şallı, 9 yaşında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars ile ilgili, "Allah hiç kimseye yaşatmasın. Evladıyla sınamasın. Hiç vazgeçmedim. Allah bunu bu şekilde uygun gördü, Pars'ı benden aldı. Buna şükrediyorum. Daha acı çekmesini istememiştim" dedi
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle kaybetmişti.
Şallı, Pars’ın daha fazla acı çekmemiş olmasını teselli olarak gördüğünü söyleyerek, "Allah hiç kimseye yaşatmasın. Evladıyla sınamasın. Hiç vazgeçmedim. Allah bunu bu şekilde uygun gördü, Pars’ı benden aldı. Buna şükrediyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, oğlunun uzun yıllar acı çekerek hastanede kalması ihtimalinin kendisi için daha ağır bir sınav olacağını dile getirdi.
Pars’ı anarken gözyaşlarını tutamayan Şallı, oğlunun küçük yaşına rağmen kendisini düşündüğünü belirterek yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk olan Şallı, üç yıldır yalnız yaşadığını söyledi. Yeniden evlenmeyi düşünmediğini belirten Şallı, "Evlilik inancımda sarsılma oldu. Benim de güzel ve uzun bir evliliğim oldu. Sonra ayrılma kararı aldık. Hâlâ çok iyi dostuz. Çocuklarımız var. Ama şu an ‘Evlenir misin?’ diye sorsan, bana uygun değil. Evlilik bundan sonra benim için olmaz, tercih etmem" dedi.
Ebru Şallı, Ozan Orhon ile 1997 yılında evlendi ve 1998’de boşandı. Şallı, iki oğlunun babası Harun Tan ile 2002’de nikah masasına oturdu ve 2013’te bu evliliği sonlandırdı. Şallı, 2019’da evlendiği Uğur Akkuş ile 2024’te boşandı.