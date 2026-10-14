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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy'a: Hayatımın en kıymetli hediyesi

        Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy'a: Hayatımın en kıymetli hediyesi

        İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden yeni paylaşım geldi. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, eşinin 49'uncu yaşını romantik bir mesajla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        2022 yılında nikâh masasına oturan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, bugünlerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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        Mayıs ayında hamile olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 6 aylık olan hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.

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        Zaman zaman belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçen Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla annelik heyecanını takipçileriyle paylaşıyor.

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        Ünlü oyuncu, son olarak eşi Emir Ersoy'un 49'uncu yaş gününü romantik bir mesajla kutladı.

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        "İYİ Kİ BİRBİRİMİZİ BULMUŞUZ"

        Gökçe Bahadır, paylaşımında eşine şu sözlerle seslendi: Hayatımın en kıymetli hediyesi; her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun. İyi ki birbirimizi bulmuşuz. Seninle yaş almak, daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.

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        #Emir Ersoy
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