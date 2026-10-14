Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy'a: Hayatımın en kıymetli hediyesi
İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden yeni paylaşım geldi. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, eşinin 49'uncu yaşını romantik bir mesajla kutladı
2022 yılında nikâh masasına oturan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, bugünlerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Mayıs ayında hamile olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 6 aylık olan hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.
Zaman zaman belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçen Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla annelik heyecanını takipçileriyle paylaşıyor.
Ünlü oyuncu, son olarak eşi Emir Ersoy'un 49'uncu yaş gününü romantik bir mesajla kutladı.
"İYİ Kİ BİRBİRİMİZİ BULMUŞUZ"
Gökçe Bahadır, paylaşımında eşine şu sözlerle seslendi: Hayatımın en kıymetli hediyesi; her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun. İyi ki birbirimizi bulmuşuz. Seninle yaş almak, daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.