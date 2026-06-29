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        Haberler Magazin Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, Bodrum'da dinleniyor

        Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, Bodrum'da dinleniyor

        Oyuncu Hatice Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile Bodrum'da objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:35 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Ünlü çift, Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        Desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hatice Şendil, bir süre güneşlendikten sonra gölgeye geçti.

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        Gözlerden uzak bir tatil geçirmeyi tercih eden çift, gün boyunca denize girmek yerine iskelede vakit geçirdi. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Şendil ile Sağyaşar, uzun süre onlarla sohbet etti.

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        Zaman zaman arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri koyu sohbet sırasında kahkahalara boğulan çiftin o anları objektiflere yansıdı.

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        #burak sağyaşar
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