Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, Bodrum'da dinleniyor
Oyuncu Hatice Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile Bodrum'da objektiflere yansıdı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:35 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da tatil yapıyor.
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Ünlü çift, Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hatice Şendil, bir süre güneşlendikten sonra gölgeye geçti.
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Gözlerden uzak bir tatil geçirmeyi tercih eden çift, gün boyunca denize girmek yerine iskelede vakit geçirdi. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Şendil ile Sağyaşar, uzun süre onlarla sohbet etti.
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Zaman zaman arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri koyu sohbet sırasında kahkahalara boğulan çiftin o anları objektiflere yansıdı.
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