Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rafet El Roman, meslektaşları Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğününe yanlışlıkla geldi. Gecede karşılaştığı muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "Önemli bir görüşmemiz vardı. Sizden öğrendim ki buradaymışım. Madem geldik, röportaj da vereyim" diyerek, esprili bir açıklamada bulundu.