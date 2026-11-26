Rafet El Roman, Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğününe yanlışlıkla gitti
Meslektaşları Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe yanlışlıkla giden şarkıcı Rafet El Roman, durumu muhabirlerden öğrenince "Sizden öğrendim ki buradaymışım" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rafet El Roman, meslektaşları Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğününe yanlışlıkla geldi. Gecede karşılaştığı muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "Önemli bir görüşmemiz vardı. Sizden öğrendim ki buradaymışım. Madem geldik, röportaj da vereyim" diyerek, esprili bir açıklamada bulundu.
Azerbaycanlı Rahime Haciyeva ile nişanlandığı ortaya çıkan şarkıcı, "Ben hayatımda böyle özel bir beraberlik yaşamadım. Çok açık ve net söylüyorum; sevdim ve seviliyorum. İkimiz arasında bu kadar güzel yaşanıyor. Doğru kişiyi şimdi buldum hayatımda" dedi.
Rafet El Roman'ın ocak ayında nişanlandığını söylemişti. Ancak hayatındaki kişinin kim olduğunu söylememişti.
Şarkıcı, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti. Üç çocuk babası olan El Roman'ın, Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı dünyaya gelirken, 2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan oğlu Edvan doğmuştu.