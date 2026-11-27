Kızının erken doğumunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ufuk Beydemir, "Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.