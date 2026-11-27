Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs kızlarını paylaştı
Şarkıcı Ufuk Beydemir ve Hollandalı sevgilisi Sharon Kovacs, erken doğumla dünyaya gelen kızları Ruby Umay'ın hastanedeki anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı
Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurmuştu. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda doğumun planlanandan erken başlaması üzerine Hollanda'da bulunan sevgilisi Sharon Kovacs'ın yanına gitti.
Beydemir ve Kovacs, 25 Kasım'da kızları Ruby Umay'ı kucaklarına alarak anne ve baba oldu. Çift, bebeğin erken doğması nedeniyle 25 hafta 3 günlükken dünyaya geldiğini açıklamıştı.
Kızının erken doğumunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ufuk Beydemir, "Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.
Ufuk Beydemir, kızıyla yoğun bakımda çekilen karesini sosyal medya hesabında Bob Marley & The Wailers'ın 'Three Little Birds' şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı.
Sharon Kovacs da hastane yatağında kızını göğsüne yatırarak kucağında tuttuğu anı sosyal medya hesabından yayımladı.
Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında Roma'da evlenmişti. İkilinin evliliği uzun sürmemiş ve çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı.