Hakkı Bulut'tan sağlık durumu hakkında açıklama

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'ndeki sahne performansı sırasında tansiyon yüksekliği nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Ataköy'de objektiflere yansıyan Hakkı Bulut, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Hastanede detaylı kontrollerden geçtiğini söyleyen 81 yaşındaki usta sanatçı, kalbinde, böbreklerinde veya bacaklarında hiçbir sorun çıkmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: Sağlık, sağlam bir bedendir. Bütün dert 30-40 seneden beri benim can yoldaşım olan derdimdir; o da tansiyondur. Tansiyondan etkilendiğimi söylediler. Gereken ilaçlar verildi, tetkikler yapıldı ve sabah taburcu oldum.

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Bulut, "Sahneye çıktım, 10 tane şarkı okudum. Kendimden gayet mutluydum. İnsanlar resim çekiyorlar, sarılıyorlar. Birdenbire içimde garip bir şey oldu. Yanımda mekân sahibi İbrahim Bey var; 'İbo, dedim, bana bir şey oluyor.' O anda düşmüşüm. Allah'tan beni tutmuşlar. Uyandığımda 'Kızım nereye geldik?' dedim, 'Baba hastaneye geldik' dediler" ifadelerini kullandı.

Hakkı Bulut, konser günü yaşadığı stresi anlatırken İstanbul trafiği nedeniyle sahneye yetişememe endişesi duyduğunu da dile getirerek şunları kaydetti: Cuma günü öyle bir trafik vardı ki 'Eyvah, saat 7'de orada olamazsam ne yapacağım?' diye düşündüm; yetişememe ve konsere zamanında kavuşamama stresi de beni oldukça etkiledi.

Hayatının müzikle ve konserlerle geçtiğini belirten Bulut, aynı zamanda evlerinin yıkılması ve yeniden inşa sürecini beklemesinden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşadığını, bu durumun da stres seviyesini etkilediğini dile getirdi.

Hastaneden çıkar çıkmaz her zamanki gibi sporuna devam ettiğini ifade eden sanatçı, bu hafta Alanya, ardından Avusturya Viyana ve Antalya Serik'te konser vermeye devam edeceğini söyledi.