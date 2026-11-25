K-Pop'un global hitleri K-Pop Fever ile sahnede
K-Pop'un bitmek bilmeyen enerjisini İstanbul'a taşınıyor. 12 kişilik şarkıcı ve dansçı kadrosuyla sahneye taşınan K-Pop Fever, K-Pop konserlerinin kendine özgü sahne estetiğini ve performanslarını Zorlu PSM'de sergileyecek
Giriş: 25 Kasım 2026 - 17:07 Güncelleme:
İstanbul’da 31 Ocak akşamı K-Pop coşkusu yaşanacak. K-Pop Demon Hunters’ın sevilen şarkılarından BTS, BLACKPINK, ROSÉ, TWICE, Stray Kids ve ATEEZ’in dünya çapında ses getiren hitlerine uzanan repertuvarıyla K-Pop Fever, modern K-Pop kültürünün en sevilen şarkılarını enerji dolu danslarla birleştirerek sahneye taşıyor.
12 kişilik kadronun her anı yüksek tempoyla şekillenen performansı, sevilen şarkıları ve görsel dünyasıyla izleyicileri K-Pop’un büyüleyici atmosferinin bir parçası olmaya çağırıyor.
K-Pop dünyasına damga vuran parçaları güçlü sahne performanslarıyla yeniden yorumlayan gösteri, 31 Ocak 2027’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.
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