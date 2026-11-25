Şalpazarı'nda taşkın ve heyelan meydana geldi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Ağasar Deresi'nin taşması sonucu ilk belirlemelere göre bölgedeki bir köprüde hasar oluştu, tedbir amacıyla boşaltılan bazı evler ise yıkıldı.(AA)