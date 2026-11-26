'Killa Hakan' adıyla tanınan Hakan Durmuş, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü rapçi, yoğun bakımdan çıktığını duyurdu. Killa Hakan, "Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var" dedi.