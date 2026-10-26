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        Haberler Dünyadan Lewis Hamilton'dan sevgilisi Kim Kardashian'ın dört çocuğuyla ilgili ilk yorum

        Lewis Hamilton'dan sevgilisi Kim Kardashian'ın dört çocuğuyla ilgili ilk yorum

        F1 pilotu Lewis Hamilton, Kim Kardashian'ın çocuklarıyla ilişkisi hakkında ilk kez yorum yaptı: Kız arkadaşımın çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seviyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Hamilton'dan ilk çocuk yorumu

        İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Amerikalı realite şov yıldızı sevgilisi Kim Kardashian'ın dört çocuğuyla ilgili ilk kez konuştu. Hamilton, önceki gün ABD'nin Austin kentinde düzenlenen F1 Grand Prix'sinde verilen bir panelde, "Kız arkadaşımın çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seviyorum" dedi.

        Kardashian'ın, eski eşi Kanye West'ten olan North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm'ı (7) kastederek, "Dört çocuğu var, bu yüzden o çocuklarla oynama fırsatı buluyorum. Bu yıl onlara bir köpek aldım, küçük Halo da o ailenin yeni bir üyesi oldu" diye konuştu.

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        Kardashian, yedi yıllık evliliğin ardından Kanye West'ten 2021'de ayrıldı. 46 yaşındaki Kardashian ile 41 yaşındaki Hamilton, ilk olarak şubat ayında İngiltere'de romantik bir kaçamak yaparken birlikte görülmüştü.

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        Aralarında romantik bir ilişki olduğu yönünde haberler çıkan ikili, ilişkilerini 8 Şubat'ta Super Bowl'da ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıkarak duyurmuştu. Çift, nisan ayında da ilişkilerini Instagram üzerinden resmen açıklamıştı.

        Yaz aylarında F1 pilotu, realite şov yıldızının en büyük oğlu Saint ile Tokyo'da Pokemon kartları satan bir dükkanda vakit geçirirken görüntülenmişti. Ardından temmuz ayında Kardashian, 4 Temmuz tatili sırasında Hamilton'ın, çocuklarıyla vakit geçirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

        Daha önce People dergisine konuşan bir kaynak, Kardashian'ın çocuklarının yanında güvendiği kişiler konusunda "çok seçici" olduğunu söylemişti. Kaynak, "Çocuklarına karşı çok koruyucu ve yeni tanışmalara kolay kolay izin vermiyor. Lewis'in çocuklarla vakit geçirmesi, ona ne kadar güvendiğini gösteriyor" demişti.

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        #kim kardashian
        #lewis hamilton
        #çocuk
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