SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi.

'MUHTEMEL AŞK’IN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir ve Kader’in ameliyattan sağ salim çıkması ailede büyük bir mutluluk ve rahatlama yaratırken, tam bu sırada Defne’nin babası Sinan gizlice hastaneye geldi. Sinsice Emindağların hayatına sızmaya çalışan Sinan, Selma’yı hedefine aldıktan sonra hastaneden görünmeden çıkmaya çalışsa da Defne’yle karşılaştı. Defne, Sinan’ı görür görmez büyük bir öfkeyle onu bir daha görmek istemediğini ve hayatlarından çıkıp gitmesini söyledi.

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Sinan’ın planlarının nereye varacağı hala belirsizliğini korurken, etraflarında dolanmasından iyice rahatsız olan Defne, Kadir’i de alarak Emindağ evinden ayrılıp kendi evlerine geçti. Fırsat yakalayan Sinan ise Emindağ evinde misafir olarak kalmaya başladı. Diğer yandan Tolga, Özlem’den boşanmaya karar verse de riskli hamileliği nedeniyle bu kararı yüzüne söyleyemedi ve Özlem Tolga’nın yarattığı belirsizliğin pençesinde sıkışıp kaldı; Kader’i ziyarete gittiğinde öfkesi ve üzüntüsü birbirine karışarak ona içini döktü.

Tolga, Özlem ile konuşmak istemiyor;

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Evde Kadir’le ilgilenen hemşireden rahatsız olan Defne, Kadir’den hemşirenin işten çıkarılmasını istedi. Defne’den gizli yediği kebaplar yüzünden fenalaşan Kadir hemşirenin yardımıyla kendine geldikten sonra Kadir, hemşireye teşekkür etti. Üzerini değiştirmek için banyoyu kullanan hemşirenin bornozla dışarı çıkması ise Defne’yi gördüğü manzara karşısında şok etti.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Leyla Feray, Melis Minkari, Selen Domaç, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.