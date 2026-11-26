'Muhtemel Aşk'ta Defne'ye büyük şok!
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk' bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Defne, hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşacak
'Muhtemel Aşk'ın 23'üncü bölümünde; Kadir ve Kader, zorlu ameliyatın ardından hayata tutunur. Ancak hastaneden eve dönüşleriyle birlikte onları bekleyen yeni bir mücadele başlar.
Kadir’in bakımını üstlenen Defne, bir yandan Selma’nın geleneksel yöntemleriyle uğraşırken diğer yandan evdeki hemşireyi kıskanmaktan kendini alamaz.
Kadir’in iyileşme sürecini kolaylaştırmak isterken işler, beklenmedik bir yanlış anlaşılmanın kapısını aralar. Öte yandan Sinan, yıllar sonra yeniden girdiği ailenin hayatında kendine yer açmaya çalışır.
Defne onu hayatından uzak tutmakta kararlıyken Sinan’ın Kadir’in işlerine yönelik gizli planları giderek tehlikeli bir hâl alır. Tolga ve Kader arasındaki yakınlık Özlem’i rahatsız ederken Yiğit de Kader’e karşı hislerini artık saklamamaya karar verir.
Ailede herkes kendi derdiyle uğraşırken, Defne’nin eve dönüşü hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşmasına neden olur.
SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Yonca Şahinbaş (Selma), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Leyla Feray (Kader), Melis Minkari (Zeynep), Özgür Berber (Oğuz) ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu (Ali) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.