HT360'da gündemin öne çıkan başlıklarını ve dünya siyasetindeki kritik gelişmeleri Dilek Gül ile mercek altına alıyoruz. Programda, batık bir gemiye ilişkin hukuki süreçler, Rusya'nın ABD duyurularına yönelik tutumu ve küresel ölçekte tartışılan silahlanma yarışı detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ya... Daha Fazla Göster

HT360'da gündemin öne çıkan başlıklarını ve dünya siyasetindeki kritik gelişmeleri Dilek Gül ile mercek altına alıyoruz. Programda, batık bir gemiye ilişkin hukuki süreçler, Rusya'nın ABD duyurularına yönelik tutumu ve küresel ölçekte tartışılan silahlanma yarışı detaylı bir şekilde ele alınıyor. Yayının devamında, uzaya füze yerleştirme potansiyeli ve askeri uyduların küresel güvenlik üzerindeki stratejik önemi uzman perspektifiyle değerlendiriliyor. Ayrıca, soruşturma konusu olan fonlar üzerinden sağlanan kazançlar ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi sürecine dair güncel bilgiler aktarılıyor. Daha Az Göster