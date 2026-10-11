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        Haberler Magazin Okan Bayülgen'in kızına uluslararası sanat ödülü

        Okan Bayülgen'in kızına uluslararası sanat ödülü

        Okan Bayülgen ile Şirin Ediger'in 17 yaşındaki kızı İstanbul Bayülgen, uluslararası bir öğrenci sanat yarışmasında Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Kızına uluslararası sanat ödülü

        Ünlü şovmen Okan Bayülgen ile reklamcı Şirin Ediger'in kızları İstanbul Bayülgen, sanatsal başarısıyla gündeme geldi. 2026 International Student Artist Awards kapsamında düzenlenen yarışmaya 70'ten fazla ülkeden öğrenciler katıldı.

        Geleneksel çizim ve resim çalışmalarının teknik beceri, yaratıcılık ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirildiği organizasyonda 17 yaşındaki İstanbul Bayülgen, "Honorable Recognition Award" (Özel Takdir Ödülü) kazandı. İstanbul Bayülgen'in ödül aldığı, eğitim gördüğü Iris Portfolio Studio tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu.

        İstanbul, ünlü şovmenin 2008–2014 yılları arasında evlilik yaşadığı Şirin Ediger ile birlikteliğinden dünyaya geldi. İkilinin kızları uzun yıllar gözlerden uzak büyüdü.

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        #okan bayülgen
        #Şirin Bayülgen
        #ödül
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