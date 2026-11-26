Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Trabzon'a alıştığını söyleyen Tufan, "Ben artık onlardan birisi gibiyim. Futbolcu eşi gibi değil de abla olarak yanaşıyorlar. Hiç bir maçı da kaçırmam. Hepsini de izlerim" ifadelerini kullandı.

Eşi Ozan Tufan'ın romantik bir karakter olduğunu da söyleyen Rojin Tufan, "Ozan çok romantiktir, çok düşüncelidir. Unutmaz ve neyi sevdiğimi bilir. Çok anlamlı şeyler seçer ve hediyelerini de o şekilde alır" dedi.

Öte yandan Ozan Tufan, 2021 yılında Rojin Tufan ile evlendi. Çift, bir yılın ardından Aren Kuzey adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı.