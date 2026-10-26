Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'te Mirza'yı gözyaşlarına boğan gerçek: "Benim çocuğum yani..."

        'Sevdan Bir Ateş'te Mirza'yı gözyaşlarına boğan gerçek: "Benim çocuğum yani..."

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 8'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Mirza'nın DNA testi sonucuyla yüzleştiği sahne tanıtıma damga vururken, Leyla'nın Yaman'ın otelinde işe başlaması gerilimi artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 07:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mirza'yı gözyaşlarına boğan gerçek!

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 8'inci bölüm 2'nci tanıtımı yayınlandı. Mirza'nın DNA testi sonucuyla yüzleştiği sahne tanıtıma damga vururken, Leyla'nın Yaman'ın otelinde işe başlaması gerilimi artırdı.

        Yayınlanan tanıtımda şüphelerinin peşine düşerek herkesten gizli DNA testi yaptıran Mirza, yıllardır saklanan gerçeği öğreniyor. Babalık olasılığını yüzde 99,9 olarak gösteren belge, Hüma’nın kendi kızı olduğunu ortaya koyuyor. Issız bir arazide, elindeki sonuca bakarak “Benim çocuğum yani…” diyen Mirza gözyaşlarına boğuluyor. Leyla ise Yaman’ın otelinde işe başlayarak beklenmedik bir adım atıyor. Destan bu haberi Mirza’ya yetiştirirken Mihre, abisinin durumu öğrendiğinde büyük bir olay çıkaracağını söylüyor. Leyla’nın kararı ve ortaya çıkan gerçek, gözleri Mirza ile Leyla’nın yaşayacağı yüzleşmeye çeviriyor.

        REKLAM

        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

        İstanbul Bağcılar'da, hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        Pentagon'dan büyük savaş hazırlığı
        Pentagon'dan büyük savaş hazırlığı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Merkez Bankası'ndan TL kredileri için yeni karar
        Merkez Bankası'ndan TL kredileri için yeni karar
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Meteorolojik ekstrem olaylar 2 kat arttı! Çarpıcı tespitler!
        Meteorolojik ekstrem olaylar 2 kat arttı! Çarpıcı tespitler!
        Bursa için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
        Bursa için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        İkinci el otomobilde yeni hesap
        İkinci el otomobilde yeni hesap
        Trump Netanyahu'ya desteğini yineledi
        Trump Netanyahu'ya desteğini yineledi
        Lavabo açıcıyla beyazlatmışlar! Tam 3 ton
        Lavabo açıcıyla beyazlatmışlar! Tam 3 ton
        5 kent için "alarm" verildi... 3 bölgede yağış var
        5 kent için "alarm" verildi... 3 bölgede yağış var
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Kimlerin GSS prim borcu silinecek?
        Kimlerin GSS prim borcu silinecek?
        Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu
        Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu
        Gizlice ayrıldığı ülkesine 10 ay sonra döndü
        Gizlice ayrıldığı ülkesine 10 ay sonra döndü
        12 yıllık Vucic dönemi sona erdi
        12 yıllık Vucic dönemi sona erdi
        Kabul etmiyorlar
        Kabul etmiyorlar