'Sevdan Bir Ateş'te Mirza'yı gözyaşlarına boğan gerçek: "Benim çocuğum yani..."

SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 8'inci bölüm 2'nci tanıtımı yayınlandı. Mirza'nın DNA testi sonucuyla yüzleştiği sahne tanıtıma damga vururken, Leyla'nın Yaman'ın otelinde işe başlaması gerilimi artırdı.

Yayınlanan tanıtımda şüphelerinin peşine düşerek herkesten gizli DNA testi yaptıran Mirza, yıllardır saklanan gerçeği öğreniyor. Babalık olasılığını yüzde 99,9 olarak gösteren belge, Hüma’nın kendi kızı olduğunu ortaya koyuyor. Issız bir arazide, elindeki sonuca bakarak “Benim çocuğum yani…” diyen Mirza gözyaşlarına boğuluyor. Leyla ise Yaman’ın otelinde işe başlayarak beklenmedik bir adım atıyor. Destan bu haberi Mirza’ya yetiştirirken Mihre, abisinin durumu öğrendiğinde büyük bir olay çıkaracağını söylüyor. Leyla’nın kararı ve ortaya çıkan gerçek, gözleri Mirza ile Leyla’nın yaşayacağı yüzleşmeye çeviriyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de!