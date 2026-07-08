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        Haberler Magazin Ruhsar Gültekin hastaneye kaldırıldı

        Ruhsar Gültekin hastaneye kaldırıldı

        Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Gültekin'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Beyin kanaması geçirdi

        Ruhsar Gültekin sevenlerini korkuttu. Başındaki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol, "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle..." ifadelerini kullandı.

        RUHSAR GÜLTEKİN HAKKINDA

        Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi” ve “Yasemince” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Ruhsar Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Özellikle "Şirinler" çizgi filmindeki "Şirine"yi seslendirmesiyle biliniyor.

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        #ruhsar gültekin
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