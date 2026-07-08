Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi” ve “Yasemince” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Ruhsar Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Özellikle "Şirinler" çizgi filmindeki "Şirine"yi seslendirmesiyle biliniyor.
Ruhsar Gültekin hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Gültekin'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:12 Güncelleme:
Ruhsar Gültekin sevenlerini korkuttu. Başındaki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol, "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle..." ifadelerini kullandı.
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