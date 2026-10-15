Teoman: Film izlerken uyuyakaldım
Teoman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sinemadan çıkan şarkıcı, "Film güzeldi, ben erken kalktım bugün o yüzden izlerken uyuya kaldım. O yüzden boşuna zorlamayayım eve gidip, 'Uyuyayım' dedim. 10 dakika uyumuşum" dedi
Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:18 Güncelleme:
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sinema filminden erken çıkan şarkıcı, "Film güzeldi, ben erken kalktım bugün o yüzden izlerken uyuya kaldım. O yüzden boşuna zorlamayayım eve gidip, 'Uyuyayım' dedim. 10 dakika uyumuşum. Çok beğendiğim yönetmenin filmiydi, evimde seyrederim sonra" ifadelerini kullandı.
Sonbaharı sevdiğini belirten Teoman, "Çok seviyorum. Sabahın köründe kalktım dışarı çıktım" dedi. konuştu. Artık erken kalktığını belirten şarkıcı, "Ben erken yatıp, erken kalkmayı seviyorum. Sabah sporu yapıyorum" şeklinde konuştu.
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