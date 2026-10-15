Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türk senaristlerin hikayeleri Fransa'da dünya sahnesine çıkacak

        Türk senaristlerin hikayeleri Fransa'da dünya sahnesine çıkacak

        Türk senaristlerin hikâyeleri Fransa'da dünya dizi sektörünün karşısına çıkacak. Serial Bridges İstanbul programına seçilecek 6 mini dizi projesi, Series Mania Forum'da uluslararası yatırımcı, yayıncı ve yapımcılara sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığında hayata geçirilen programın başvuruları başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk senaristlerin hikayeleri dünya sahnesine çıkacak

        Türkiye’de geliştirilen mini dizi projeleri, uluslararası ortak yapım ve yatırım fırsatları için hazırlanacak. Serial Bridges Istanbul: Uluslararası Dizi Market Hazırlık Programı ile Türk senaristler ve yapımcılar dünya dizi sektörünün profesyonelleriyle buluşturulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığında, m2 Film Lab ve TESİYAP yürütücülüğünde gerçekleştirilecek programın başvuruları başladı. Seçilecek 6 proje, İstanbul’daki atölye sürecinin ardından Fransa’da düzenlenecek Series Mania Forum’da sunulacak.

        Mini Dizi Projeleri İçin Başvurular Açıldı

        Programa, Türkiye’de yaşayan senaristler başvurabilecek. Dijital platformlara ve uluslararası pazara yönelik projelerin tek sezonluk olması, 4-8 bölümden oluşması ve bölüm sürelerinin 25-60 dakika arasında bulunması gerekecek.

        REKLAM

        Başvurular bireysel veya senarist ekibi olarak yapılabilecek. Yapımcısı bulunan projelerin yapımcıları da program etkinliklerine katılabilecek. Uluslararası süreç İngilizce yürütülecek. Bu nedenle en fazla iki kişiden oluşabilecek ekiplerin en az bir üyesinin ileri seviyede İngilizce bilmesi zorunlu olacak. Senaristin ve varsa yapımcının daha önce en az bir profesyonel dizi, televizyon veya sinema filminde görev almış olması şartı aranacak. Daha önce senarist olarak profesyonel eser vermemiş yazarlar ise bandrollü kitap veya sahnelenmiş tiyatro eseriyle başvurabilecek.

        Son Başvuru 7 Aralık! Seçilecek Projeler Ocak'ta Açıklanacak

        Başvuru dosyaları İngilizce hazırlanacak. Dosyada en fazla 5 sayfalık ön proje dosyası (pre-bible), logline, sezon sinopsisi, karakter tanıtımları, hikâye arkları, yaratıcı görüş ve ekip özgeçmişleri bulunacak. Pilot bölüm senaryosu ile tüm bölümlerin kısa özetleri de başvuruya eklenecek.

        Başvurular, 7 Aralık’a kadar m2 Film Lab üzerinden projenin senaristi tarafından yapılacak. Seçici Kurul, 11 Ocak 2027’de toplanacak. Programa seçilen 6 proje, 12 Ocak 2027’de ilan edilecek.

        REKLAM

        İstanbul’da Hazırlanacak, Yerli Yapımcılara Sunulacak

        Seçilen projelerin senaristleri ve varsa yapımcıları, 25-29 Ocak 2027’de İstanbul’da düzenlenecek atölyeye katılacak. Ekipler, uluslararası mentorlarla projelerini geliştirecek. Atölyede hikâye geliştirme, İngilizce anlatım, hikâyelerin farklı kültürlere aktarılabilirliği, görsel sunum materyalleri ve proje sunumuna hazırlık üzerinde çalışılacak. Son gün projeler, Sinema Genel Müdürlüğünün davetiyle Türkiye’deki dizi sektörü profesyonellerine sunulacak. Senaristlerin yerli yapımcılarla tanışması ve olası iş birlikleri kurması teşvik edilecek.

        REKLAM

        6 Proje Fransa’da Yatırımcı ve Yapımcılarla Buluşacak

        Atölyenin ardından 6 proje, 23-25 Mart 2027’de Fransa’da düzenlenecek Series Mania Forum’a taşınacak. Ekipler, forum kapsamındaki özel Türkiye oturumunda projelerini uluslararası dizi sektörü profesyonellerine anlatacak.

        Senaristler ve varsa yapımcılar; yabancı yatırımcı, yayıncı ve ortak yapımcılarla bir araya gelecek. Bu görüşmelerde projeleri için uluslararası iş birliği ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirebilecek.

        Her proje ekibinden en fazla iki kişinin foruma katılımı program kapsamında sağlanacak. Yapımcısı bulunmayan projelerde ise senarist ekibinden bir temsilci katılabilecek.

        REKLAM

        Program, Türkiye’de üretilen özgün hikâyelerin uluslararası dolaşımını güçlendirmeyi ve Türk senaristlerle yapımcıları dünyanın önde gelen dizi profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de alt geçidi su bastı; otomobil mahsur kaldı

        Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da sabah saatlerinde erkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı. İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtarmak için çalışıyor. (DHA)

        #Fransa
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        "Annesi ve nişanlısı arasında kaldı"
        "Annesi ve nişanlısı arasında kaldı"
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı