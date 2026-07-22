Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Uğur Alaattinoğlu ile Oya Nur Kaya evlendi

        Uğur Alaattinoğlu ile Oya Nur Kaya evlendi

        SHOW Haber'in İstihbarat Müdürü Uğur Alaattinoğlu ve SHOW Haber'in eski muhabiri Oya Nur Kaya, dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 13:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SHOW Haber ailesinin mutlu günü

        SHOW Haber'in İstihbarat Müdürü Uğur Alaattinoğlu ve SHOW Haber'in eski muhabiri Oya Nur Kaya, evlendi.

        Televizyon ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı nikâh töreninde, çifti aileleri ve meslektaşları da yalnız bırakmadı. Alaattinoğlu ile Kaya'nın mutluluklarına ortak olan davetliler, bir ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri: Özgür Özel'den CHP'ye veda: Yeni partimizi kuruyoruz, İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı, Gülistan Doku hamile miydi?

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'YE VEDA: YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ Özgür Özel, CHP Meclis Grup Toplantısı'nda partisine veda etti, 'yeni parti'nin kurulacağını resmen açıkladı. Özel, konuşmasında "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygular...
        #Uğur Alaattinoğlu
        #Oya Nur Kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."