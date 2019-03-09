Kamera görüntülerinden yola çıkıldı

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Fatih Laleli'de bir hafta önce günü bir döviz bürosunun 2 kişiden oluşan motosikletli kuryesi bankaya yatırılmak üzere 264 bin euroyla yola çıktı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kuryeler saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane ışıklara geldikleri sırada arkadan bir motosiklet yaklaştı.
Yanlarına yanaşan motordaki kişilerden biri önündeki kuryenin motoruna tekme vurdu. Motor devrilirken 2 kurye yere düştü. Silahını çıkaran zanlılardan biri kuryenin kucağındaki içinde 264 bin euro bulunan çantayı aldı. Hızla olay yerinden uzaklaşan 2 soyguncu kayıplara karıştı.
KURYELİRİN İFADELERİ ALINDI
Polis Iraklı kurye A.S (26) ve Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye A.J.A'nın (23) ifadelerini aldı. Kuryeler ifadelerinde, biri kasklı biri de maskeli 2 kişinin motorlarına vurarak devirdiklerini ve silah tehdidiyle içinde para bulunan çantayı aldıklarını söyledi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YOLA ÇIKILDI
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak soyguncuların Beyoğlu'nda bir otoparka gittiğini belirledi. Otoparkta yapılan incelemede soygunda kullanılan motor, kask ve bir soyguncunun montu bulundu.
MAĞDUR KURYE ŞÜPHELİ ÇIKTI
Polis, kamera incelemesine devam ederek, soyguna karışan kişilerin Fatih'te bir araya geldiklerini belirledi. Polis yaptığı araştırmada, kuryelerden A.J.A'nın soyguncularla telefon irtibatı olduğunu tespit etti. Soyguna karışanların kurye de dahil daha önce bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıkları tespit edildi. Ekipler, tespit ettikleri isimlere yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda, kurye A.J.A, M.G,(35) M.E,(23) A.K.Ö,(36) B.Y(36) ve S.Y'yi(37) gözaltına aldı. Soygun çetesi üyesi bazı isimler, paranın bilgisini döviz bürosunda kurye olan A.J.A'dan aldıktan sonra plan yapıp harekete geçtiklerini söyledi. A.J.A ise iddiaları kabul etmedi.
Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi
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