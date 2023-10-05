Mahalle muhtarı bahçesinde 40 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi

Arıcı, Hollanda'da yaşayan bir yakınının hediye ettiği tohumları ilkbaharda bahçesine ekti. Hasat zamanı gelen kabaklardan bazıları iriliği ile dikkati çekiyor. Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesinde yetişen kabaklardan bazılarının normalden fazla geliştiğini söyledi.

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Uzun yıllardır farklı türde kabak yetiştirdiğini ancak ilk defa bu büyüklüğe ulaştığını gördüğünü anlatan Arıcı, "Her yıl ekerim, 20-25 bal kabağı alırım. Bu yıl haddinden fazla büyüdü. Tavuk ve güvercin gübresi kullandık.