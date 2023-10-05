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        Haberler Yaşam Mahalle muhtarı bahçesinde 40 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi

        Mahalle muhtarı bahçesinde 40 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi

        Nevşehir'in Nar beldesinde 67 yaşındaki mahalle muhtarı Mehmet Arıcı'nın bahçesinde yetiştirdiği bal kabaklarının bazıları 40 kilogram geliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:10
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        Nevşehir'in Nar beldesinde 67 yaşındaki mahalle muhtarı Mehmet Arıcı bahçesinde 35-40 kilogramlık bal kabakları yetiştirdi.

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        Arıcı, Hollanda'da yaşayan bir yakınının hediye ettiği tohumları ilkbaharda bahçesine ekti. Hasat zamanı gelen kabaklardan bazıları iriliği ile dikkati çekiyor. Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesinde yetişen kabaklardan bazılarının normalden fazla geliştiğini söyledi.

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        Uzun yıllardır farklı türde kabak yetiştirdiğini ancak ilk defa bu büyüklüğe ulaştığını gördüğünü anlatan Arıcı, "Her yıl ekerim, 20-25 bal kabağı alırım. Bu yıl haddinden fazla büyüdü. Tavuk ve güvercin gübresi kullandık.

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        Bu kadar büyük kabakla karşılaşmamıştım. Görenler hem tebrik ediyor hem de tohum istiyor. Kabakların bazıları 35-40 kilogram. Seneye ekmeye devam edeceğiz. Eşe dosta dağıtıp, kasabada yaygınlaşmasını sağlamak istiyorum" dedi.

        #Bal kabakları
        #Nevşehir
        #haberler
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