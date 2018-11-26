SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Reina saldırısı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Mahkemeden Reina yıkıldıktan 1,5 sene sonra keşif kararı

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ailesi tazminat davası açtı. Mahkeme, 1,5 yıl önce yıkılan Reina'da keşif kararı verdi. Aile karara isyan etti

26.11.2018 - 06:13 | Güncelleme:

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ailesi tazminat davasında bakan mahkemenin, gece kulübünün yıkıldıktan 1,5 yıl sonra olay yeri keşfi kararına isyan etti.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'teki haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın 2017'nin ilk dakikalarında düzenlediği silahlı saldırıda Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak dahil 39 kişi can verdi. Çakmak ailesi, oğullarının ölümüyle maddi destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle Reina'nın işletmecisine 201 bin liralık dava açtı. Reina'nın gerekli önlemleri almadığını iddia eden aile kusur raporu hazırlaması için bilirkişi istedi.

BİLİRKİŞİ NEREYİ İNCELEYECEK

İstanbul 3. İş Mahkemesi, bu talebi dördüncü duruşmada kabul etti. İş güvenliği uzmanlarından oluşacak bilirkişi, belediyenin kaçak olduğu gerekçesiyle yerle bir ettiği Reina'da keşif yapacak.

Fatih Çakmak'ın kardeşi Erkan Çakmak, "Bilirkişi nereye gidip inceleme yapacak? Reina'nın bütün çalışanları işten çıkarıldı. Kime ulaşıp rapor hazırlayacak?" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X