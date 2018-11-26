Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ailesi tazminat davasında bakan mahkemenin, gece kulübünün yıkıldıktan 1,5 yıl sonra olay yeri keşfi kararına isyan etti.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'teki haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın 2017'nin ilk dakikalarında düzenlediği silahlı saldırıda Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak dahil 39 kişi can verdi. Çakmak ailesi, oğullarının ölümüyle maddi destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle Reina'nın işletmecisine 201 bin liralık dava açtı. Reina'nın gerekli önlemleri almadığını iddia eden aile kusur raporu hazırlaması için bilirkişi istedi.

BİLİRKİŞİ NEREYİ İNCELEYECEK

İstanbul 3. İş Mahkemesi, bu talebi dördüncü duruşmada kabul etti. İş güvenliği uzmanlarından oluşacak bilirkişi, belediyenin kaçak olduğu gerekçesiyle yerle bir ettiği Reina'da keşif yapacak.

Fatih Çakmak'ın kardeşi Erkan Çakmak, "Bilirkişi nereye gidip inceleme yapacak? Reina'nın bütün çalışanları işten çıkarıldı. Kime ulaşıp rapor hazırlayacak?" dedi.

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