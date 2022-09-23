HABERTURK.COM

Mahmut Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' adlı filmde babası Mahsun Kırmızıgül'ü canlandıracak.

6 aydır oyunculuk dersi alan, oyuncu koçları ve babasıyla birlikte rolüne çalışan Mahmut Kırmızıgül, beden dilinden mimiklerine kadar adeta babasının kopyası oldu.

ROLÜ İÇİN 8 KİLO VERDİ

Bıyık bırakan Mahmut Kırmızıgül, sıkı bir kampa girip 8 kilo verdi.

İlk defa kamera karşısına geçecek olan Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı yılları canlandıracak.

"BİRÇOK DUYGUYU AYNI ANDA YAŞIYORUM"

"İçimde tarifsiz bir heyecan var" diyen 29 yaşındaki Mahmut Kırmızıgül, daha sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İlk defa kamera karşısında olacağım ve üstelik babamı canlandıracağım. Bu nedenle içimde bir çok duyguyu aynı anda yaşıyorum.

'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.