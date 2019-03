Müzik otoritelerince 'Dünyanın en hızlı piyanisti' ve 'Klasik müziğin dâhisi' olarak tanımlanan Hırvat Maxim Mrvica, 'New Silk Road' albümünün dünya turnesi kapsamında Türkiye'de ilk defa sahneye çıktı.

Maksim Mrvica, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki 2 saatlik konserinde, 'Fındıkkıran', 'All Of Me' ve 'Clocks' gibi yeni albümündeki eserlerin yanı sıra, önceki çalışmalarında yer alan ve yorumuyla müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan 'Flight Of The Bumblebee', 'Exodus' ve 'The Godfather' da yer verdi. Mrvica, Rimski Korsakov'un 'Çalınmamak için yazılmış' dediği 'Flight Of The Bumblebee' adlı eserde saniyede 16 nota çalabilmesiyle tanınıyor.

MAKSİM MRVICA KİMDİR?

Hırvatistan Ulusal Yarışması ve Fransa'daki Rubinstein Piyano Yarışması'nda birinci olduktan sonra Budapeşte'deki Franz Liszt Müzik Akademisini ve Paris'te Alexander Skrjabin Konservatuarı'nı bitirdi. 43 yaşındaki Maksim Mrvica, EMI'den çıkardığı 'Piano Player' albümü 4 milyondan fazla sattı. Hong Kong'da iki kez Platin, Singapur'da Altın Plak aldı. Japonya'ya yaptığı 20 şehirlik turne uluslararası bir sanatçının ülkede gerçekleştirdiği en büyük turne oldu. Bu turnenin başarısının ardından Moskova Filarmoni Orkestrası'ndan solist olarak davet aldı. Ayrıca Polonya Chopin Society sanatçıyı Chopin'in doğumunun 200'üncü yıldönümünde konser vermesi için Varşova'ya davet etti. Klasik müzik ve film müziklerinden, pop ve elektronik müziğe, müzik türleri arasındaki sınırları yıkan Maksim Mrvica, sadece klasik müzik dünyasıyla sınırlı kalmayıp daha geniş ve çeşitlilik gösteren seyirci kitlesine ulaştı.