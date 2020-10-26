Egea'da ikinci perde 0:00 / 0:00

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tofaş’ın toplamda 1.2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa pazarlarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesi yenilendi.

2015 yılından beri yollarda olan Fiat Egea makyaj ile birlikte görünüm tazelerken, otomobilin teknik özellikleri de elden geçirildi.

Makyajlı Egea'da ilk olarak yeniden yorumlanan ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yeniliği ise yeni logo oluşturuyor. Yeni Egea model ailesinin, kısa süre önce pazara sunulan yeni Fiat 500’den sonra bu logoyu taşıyan ilk Fiat modeli olduğunu belirtelim.

Makyajla birlikte Egea'nın farları yeniden tasarlanırken, tüm gövde seçeneklerinde hem ön hem de arkada LED teknolojisinin kullanıldığı göze çarpıyor.

Araca makyaj ile birlikte elmas kesimli yeni 16 ve 17 inç alaşım jantların eklendiği de verilen bilgiler arasında.

O TEKNOLOJİYİ KULLANAN İKİNCİ MODEL OLDU

Egea model ailesinin iç mekanı da makyajla birlikte yenilenirken, daha önce kullanılan göstergenin yerini 7 inçlik dijital gösterge panelinin aldığı bildirildi.

Öte yandan, otomobilin iç mekanına makyaj ile birlikte 10.25 inç dokunmatik ekrana sahip yeni multimedya sistemi entegre edildi.

UConnect 5 isimli bu sistemin FCA Grubu’nda ilk kez yeni Fiat 500’ün ardından yeni Egea model ailesinde yerini aldığı bilgisi paylaşıldı..

Otomobilin iç mekanındaki diğer yenilikler arasında ise, direksiyon simidi, klima kumandaları, krom ve siyah iç kaplamalar yer alıyor.

CROSSOVER SINIFINA GİRDİ

Egea'nın makyaj ile birlikte en önemli yeniliğini ise Cross gövde seçeneği oluşturuyor. Sedan, hatchback ve station wagondan sonra otomobilin dördüncü gövde seçeneği olarak satışa sunulacak Cross Egea'yı crossover sınıfında temsil edecek.

Hatchback model üzerinde geliştirilen Cross, süspansiyonun yapısı, jant ve lastik ölçüleri, yerden yüksekliği ile kardeşlerinden ayrılıyor. Yapılan açıklamaya göre, Cross diğer Egea versiyonlarından 7 cm daha fazla yüksekliğe sahip. Aracın bu sayede sürücüsüne daha yüksek bir oturma pozisyonu sunduğu belirtiliyor.

Cross'ta diğer Egea versiyonlarına ek olarak, gövde kaplamaları, daha şişik ön ve arka tampon, yan marşpiyerler ve tavan rayları yer alıyor.

BENZİNLİ MOTOR ARTIK 3 SİLİNDİRLİ

Yeni Egea'nın kaputunun altındaki değişiklikler ise sunulan özelliklere göre daha kısıtlı. Modelde 100 beygirlik 1 litre hacmindeki GSE T3 ünite aracı yeni motor seçeneğini oluşturuyor.

Yeni üç silindirli motorun mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm torku kullanıma sunduğu belirtildi.

Egea'nın diğer motor seçeneklerini ise Euro 6D final uyumlu dizel motorlar oluşturuyor. 1.3 litre 95 beygir ve 1.6 litre 130 beygir (makyaj öncesinde 120 beygir) olmak üzere iki farklı güç seçeneği Egea'da yer alıyor.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ YENİLENDİ

Egea'nın tasarımının haricinde, teknolojik özellikleri de makyaj ile birlikte yenilendi. Yapılan açıklamaya göre, araca yeni sürüş destek sistemleri entegre edildi. Bunlar arasında, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk uyarı Sistemi, Adaptif Uzun Far, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ön park sensörleri, anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler bulunuyor.

Araçta sunulan Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin ise kablosuz olarak kullanılabildiği kaydedildi.

Makyajlı Egea'nın 2021 yılında yollara çıkacağı açıklandı.