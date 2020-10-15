Malatya'da depremde hasar gören ağır hasarlı 1205 bina yıkıldı

AA

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, depremin en çok etkilediği ilçelerden Kale'de yaptığı toplantıda, Malatya'da ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken 7 bin 480 binadan bugüne kadar 1205'inin yıkıldığını ifade etti.

Binaların yıkım ve enkazının kaldırılmasıyla ilgili 3 etap halinde ihale yapıldığını dile getiren Çalık, acil yıkım yapılacak 2 bin 828 yapı sayısıyla Pütürge ilçesinin ilk sırada yer aldığını ve yıkımların sürdüğünü kaydetti.

- "Yıl sonuna kadar 2 bin konutun yapımı tamamlanacak"

Malatya genelinde kesin hasarla incelenen toplam bina sayısının 68 bin 504 olduğunu belirten Çalık, "Malatyamızın 5 ilçesinde toplam kesin hasarlı bağımsız bölüm sayısı 234 bin 168, itiraz sonucunda incelenen bina sayısı 4 bin 304, itiraz sonucunda incelenen bağımsız bölüm sayısı 11 bin 164'dür." ifadesini kullandı.

Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi'nde 678 konutu kapsayan 1. bölge ile Pütürge ilçesinde 208 konutun yapımının hemen başlatıldığını daha sonra Gelincik Tepesi'nde 553 konutu kapsayan 2. bölge ile Kale ilçesinde 309 konutun inşaasına geçildiğini, başka yerlerde de konut yapımlarının sürdüğünü dile getiren Çalık, "Yıl sonuna kadar 2 bin konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak." bilgisini paylaştı.