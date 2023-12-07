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        Haberler Gündem Malatya'da korkutan deprem! 7 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da korkutan deprem! İşte 7 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri geçtiğimiz günlerde Bursa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Aralık Perşembe gününün ilk saatlerinde Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 7 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 07:37 Güncelleme: 07.12.2023 - 07:37
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Aralık Perşembe günü saat 04:30'da Malatya Doğanşehir'de 3 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. İşte 7 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Aralık Perşembe günü saat 04:30'da Malatya Doğanşehir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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