Malatya'daki 800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Malatya'daki 800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor

Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu'daki tek örneği olan yapıda, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan: "Duvarların güçlenmesi için enjeksiyon uygulaması yapacağız ve duvarların içerisinde oluşan boşluklar doldurulacak. Tonozlarda çürütme yöntemiyle dikiş yapılacak"

Malatya'daki 800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor
AA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1224 yılında Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde inşa ettirilen ve 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Ulu Cami'yi yeniden ayağa kaldırmak için restorasyon çalışması başlatıldı.

Depremde hasar gören ve ibadete kapatılan Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu'daki tek örneği Ulu Cami, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ediliyor.

Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine, depremde birçok kültür varlığının zarar gördüğünü, Ulu Cami'nin kışlık bölümündeki tonozlarında çatlaklar ile kemer taşlarında oynamaların söz konusu olduğunu, bu hasarlarla ilgili raporların hazırlandığını anlattı.

Artçı depremlere karşı önlem için kemerlerin ahşaplarla desteklendiğini, tonozlardaki çatlakların boyutunu görmek için sıva raspalarının yapıldığını belirten Doğan, Aksaray Üniversitesi İnşaat Bölümü Başkanlığından 3 profesörün Ulu Cami ile ilgili öneri raporu hazırladığını, bu doğrultuda projeyi tamamlattıklarını kaydetti.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun projeyi onaylamasının ardından 5 Mart'ta ata yadigarı camide onarım için çalışmaların başladığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Üst örtüdeki kurşunlar sökülerek bakılacak, inşallah daha farklı bir hasar söz konusu değildir. Bu yıl sonu itibarıyla bitirmeyi düşünüyoruz. Şu an sıva raspaları yapılıyor, zeminler sökülüyor. Üst örtü sökülünce hasar tam ortaya çıkacak. Şu an tonozlara çürütme yöntemiyle dikiş atılacak. Yapının şu an 3 kapısı var, güneydeki kapının zamanla kapatıldığı kaynaklarda yazıyor. Sıva raspasında orijinalinde bunu gösteren unsurlar varsa yapının orijinal hüviyetine kavuşması için çalışmalarda gerekli revizeleri yapacağız."

- "Mihrabında Sultan Abdülhamit Han'ın tuğrası da var"

Caminin kaynaklara göre 1224 yılında yapıldığına değinen Doğan, "Yaklaşık 8 asırdır ayakta olan bir yapı, belki yüzlerce, binlerce depreme şahitlik etmiş. Memlüklüler döneminde 1247-1274'te büyük onarımlar geçiriyor, kışlık mekanın eklenmesi gibi. Cami 1893 depreminde büyük hasar görmüş dönemin padişahı Sultan Abdülhamit Han yardım gönderiyor ve onarımı yapılıyor. Mihrabında Sultan Abdülhamit Han'ın tuğrası da var. Mihrap Abdülhamit Han'ın döneminde dizayn ediliyor." diye konuştu.

- Alaaddin Keykubat döneminde yapılmış, 8 asırlık geçmişe sahip"

Doğan, tarihi caminin 1962, 1980 ve 2005 yıllarında derz dolgusu, doğramaların değişmesi gibi kısmi onarımlar gördüğünü hatırlattı.

Yapının tarihi ve mimari açıdan çok önem taşıdığına ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken ecdat yadigarı eser olduğuna işaret eden Doğan, "Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde yapılmış, 8 asırlık geçmişe sahip camimiz 4 eyvanı planıyla İran'daki Büyük Selçuklu mimarisinin Anadolu'daki ilk ve tek örneği. Bu anlamda önem arz eden camimiz, Büyük Selçuklular İran'da birçok yapı yapmış ama Anadolu'da o plan şemasını uyguladıkları tek yapı. Tuğla ve çini işçiliğiyle dikkati çeken bir yapı. Çiniler, desen ve motifler sağlam şekilde görsellerini sunuyor." ifadelerini kullandı.

Onarım kapsamına yapının derzlerinin açılmaya başladığını anlatan Doğan, şunları söyledi:

"Duvarların güçlenmesi için enjeksiyon uygulaması yapacağız ve duvarların içerisinde oluşan boşluklar doldurulacak. Tonozlarda çürütme yöntemiyle dikiş yapılacak. Üst yapıdaki kurşunları kaldırıp yenileyeceğiz. Avluyla yapı bütün halinde, süreç içerisinde soğuk olmasın diye alüminyum doğramayla arası kapatılmış, bunu kaldıracağız. Açılır kapanır sistem yaparak cami ile avluyu bütün hale getireceğiz. Eski kayıtlarda avluda havuz olduğu görünüyor, kazı yaparak izlerine bakacağız. Belki havuzu yeniden yapacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Mortal Kombat'ın ön izlemesi
KÜLTÜR-SANATİlk 7 dakikası yayınlandı
Martin Scorsese: Bir dönemini ölümsüzleştirmek istiyoruz
KÜLTÜR-SANATPetrole kurban edilen Osage halkı
'Anadolu Nefesli Beşlisi' İş Sanat’ta
KÜLTÜR-SANAT'Anadolu Nefesli Beşlisi' İş Sanat’ta
Haldun Taner 60 yıl önce yazmıştı
KÜLTÜR-SANAT60 yıl sonra kitap oldu
'Yıkım kesinleşmedi'
KÜLTÜR-SANATAspendos Arena açıklaması
'Necroman'a 20 ödül
KÜLTÜR-SANAT20 ödül kazandı
"Paspas’ın İçinde" solo dans performansı
KÜLTÜR-SANAT"Paspas’ın İçinde" solo dans performansı
'Nardis Konserleri' başlıyor
KÜLTÜR-SANAT'Nardis Konserleri' başlıyor
Türk Belgesel Haftası'na özel yapımlar
KÜLTÜR-SANATTürk Belgesel Haftası başladı
Atilla Özdemiroğlu vefatının 6'ncı yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATVefatının 6'ncı yılında anılıyor