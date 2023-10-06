4 ilde PKK operasyonunda 6 tutuklama

MALATYAmerkezli4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli Kayseri, Niğde ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Eylem arayışında olduğu belirlenen terör örgütü ile irtibatlı 16 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, Suriye uyruklu 10 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.