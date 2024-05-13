Malatya'da TIR ile kamyonet çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı

MALATYA'da TIR ile kafa kafaya çarpışan kamyonetin sürücüsü Furkan Delikan yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gümüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları öğrenilemeyen TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde kamyonet sürücüsü Furkan Delikan'ın öldüğü, TIR sürücüsü O.Ö.'nün de yaralandığı belirlendi. Furkan Delikan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumunun morguna götürüldü, yaralı O.Ö. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.